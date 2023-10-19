Футболистка женской «Барселоны» Бонмати: стремимся к равенству с мужчинами

Полузащитница «Барселоны» и женской сборной Испании Айтана Бонмати заявила о стремлении к равенству с мужчинами.

«Футболу предстоит ещё долгий путь к достижению гендерного равенства. За последние годы произошло немало изменений, но ещё многое предстоит улучшить. Мы всегда стремимся к равенству с мужчинами, чтобы у нас были хорошие условия, чтобы к нам относились как к профессиональным футболистам.

Я предпочла бы продолжать борьбу, так как хочется, чтобы у следующего поколения была жизнь лучше, чем у нас сегодня, и, думаю, прошлые поколения боролись за то, чтобы наша жизнь была лучше сегодня», – приводит слова Бонмати BBC.

Напомним, Бонмати в составе сборной Испании стала чемпионкой мира по футболу. Минувшим летом испанки в решающем матче одолели Англию — 1:0.