Кубок России, 19 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 19 октября, состоятся несколько матчей 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня:

19 октября, Фонбет Кубок России, Путь регионов:

16:30 мск. «Акрон» — «Шинник»;

19:00 мск. «Арсенал» — «Родина».

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса гол забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.