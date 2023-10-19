Юрий Горшков рассказал о различиях в требованиях Карпина и Осинькина

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал, о различиях в тренерских требования Игоря Осинькина и Валерия Карпина. По словам футболиста, эти специалисты по-разному смотрят на построение атакующих действий.

«Личная беседа с Карпиным? Таких разговоров не было. Больше по игре, тактике и нюансам. Чем отличаются требования Осинькина и Карпина? По-разному смотрят на выход из обороны и вообще на построение атаки. И там и там интересно, это работает. Если уметь делать и то и другое — это будет тебе в плюс. Сборная старается разыгрывать через центральных хавбеков, а «Крылья» очень много выходят через фланги», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.