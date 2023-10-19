Гендиректор «Интера»: Шкриньяр проявил неуважение к нашему клубу, решив перейти в «ПСЖ»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о трудностях, которые возникли у миланского клуба в прошлом сезоне при попытках продления контракта с защитником Миланом Шкриньяром. Минувшим летом словак перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Шкриньяр поначалу вёл себя так, словно хотел подписать с нами новый контракт… но на самом деле оказалось, что его мысли были заняты другим клубом.

Я был разочарован поведением Милана. Он проявил неуважение к «Интеру». Мы предлагали ему несколько решений, включая условие о сумме отступных. Однако он всегда отвечал нам отказом», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.

В прошлом сезоне на счету словацкого защитника 31 матч за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.