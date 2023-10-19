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«Барселона» презентовала специальную форму на матч с «Реалом»

«Барселона» презентовала специальную форму на матч с «Реалом»
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Каталонская «Барселона» презентовала специальную форму на ближайшее «эль класико». Так, сине-гранатовые выйдут на матч 11-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом» в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones.

Фото: Фото из официальных соцсетей «Барселоны»

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» принимает участие в «эль класико» с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочено к выходу альбома группы Hackneys Diamonds, который намечен на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.

Матч 11-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Эль-Класико / El Clásico: «Реал Мадрид» – «Барселона» Подробнее

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», уступая по ходу матча в два гола. Видео:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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