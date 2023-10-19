Игрок «Факела» Альшин: удивились отставке Вадима Евсеева, но причины были понятны

Игрок «Факела» Ильнур Альшин высказался об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежской команды. Футболист признался, что был удивлён увольнением наставника.

«Когда объявили об отставке Евсеева, удивились, потому что была пауза на сборные. Но руководство так решило. Наверное, причины были понятны — результат. Когда его нет, то руководство принимает соответствующие решения.

Возглавить «Кубань» — это решение Евсеева. Я его уважаю. После того как он принял новую команду, я написал ему и пожелал удачи», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.

Ранее Евсеев возглавлял ярославский «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск» и был ассистентом тренера в махачкалинском «Анжи».