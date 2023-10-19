Хавбек «Реала» Браим Диас может перейти в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Браиму Диасу. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации источника, представители бирмингемцев активно следят за игрой испанского футболиста и уже зимой могут сделать предложение о покупке в размере € 20 млн.

Диас забивает в ворота «Лас-Пальмаса» (2:0) в матче 7-го тура Ла Лиги — 2023/2024:

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В текущем сезоне Диас провёл за «Реал» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе мадридского «Атлетико» к полузащитнику «Астон Виллы».