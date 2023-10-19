Россия выделила 3,2 млрд рублей на восстановление спортивной инфраструктуры новых регионов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава» рассказал об объёме финансирования на восстановление спортивной инфраструктуры в новых регионах страны. По его словам, общий объём выделенных денег превышает отметку в 3 млрд рублей.

«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Общий объём финансирования составляет 3,2 млрд рублей, до конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам», — приводит слова Дмитрия Чернышенко информационное агентство ТАСС.