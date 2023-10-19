Пименов: Абаскаль прав, что отстранил Соболева. Ведь тот нарушил дисциплину

Экс-форвард «Динамо» Руслан Пименов заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев справедливо был наказан отстранением от тренировок наставником команды Гильермо Абаскалем. Сообщалось, что возможная причина подобной санкции — систематический пропуск футболистом командных завтраков.

«Стоит ли дать возможность Соболеву жить по его правилам? Всё просто. Тогда ты идёшь в индивидуальный вид спорта, берёшь себе тренера и с ним занимаешься.

А тут есть дисциплина командная, ты пришёл с командой, все поели, ушёл с командой. Было одно предупреждение, два. Тут прав Абаскаль, что отстранил. Он нарушил командную дисциплину. А потом всё перенеслось на игру. Мелочей в футболе не бывает.

Как‑то мы играли с молодёжной сборной в Люксембурге с Валерием Георгиевичем Газзаевым. Мы решили отужинать всей командой накануне. Потом встали в день игры, у нас у каждого плюс четыре, плюс три килограмма. Газзаев поставил нас на весы. Мы отработали на поле. Выиграли 10:0. Поставили рекорд! Умирали на поле, на выезде. Он нам вставил. Мне — нет! Я был любимчиком, скажу честно. Задание было выиграть не меньше восьми. А то отстранили бы…

Если же говорить про Абаскаля, то, скорее всего, проблемы у него. Потому что его не слушает Соболев. Это продолжается несколько раз. Значит, его не воспринимают наши игроки внутри коллектива», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».