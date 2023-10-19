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33-летний защитник «Химок» Терехов: карьеру в сборной не завершаю, готов играть

33-летний защитник «Химок» Терехов: карьеру в сборной не завершаю, готов играть
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33-летний футболист «Химок» Сергей Терехов заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России.

«Я для себя карьеру в сборной России не завершал и не планирую. Если тренер вызовет, поеду. Думаю, какие-то шансы есть у меня. Я готов играть за национальную команду — это большая привилегия и честь. Моё дело — играть за «Химки». Понятно, что вызов из Первой лиги в сборную ты, скорее всего, не получишь, но я не думаю о завершении карьеры в сборной России», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Сергей Терехов получал приглашение в национальную команду на матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022. «Химки» в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги занимают третье место, набрав 24 очка в 14 матчах. Ранее в октябре сборная России сыграла с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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