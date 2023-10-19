Представитель Роши: Виллиан полностью сфокусирован на ЦСКА

В агентстве Sferico Sports Management заявили, что бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша полностью сфокусирован на выступлении за московский клуб.

«Сейчас Роша полностью сфокусирован только на выступлении за ЦСКА. Его всё устраивает здесь, он счастлив», — приводит слова неназванного представителя агентства издание «РБ Спорт».

К ЦСКА Роша присоединился в сентябре прошлого года из португальского «Портимоненсе». В нынешнем сезоне Виллиан провёл девять матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Роши в € 7 млн.