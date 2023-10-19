Терехов: судьи должны разбираться в игровых эпизодах и с VAR, и без него

Защитник «Химок» Сергей Терехов заявил, что наличие или отсутствие системы видеопомощи судьям не должно влиять на работу арбитров. В среду, 18 октября, подмосковная команда в рамках 1/16 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России дома обыграла «Уфу» со счётом 1:0. Гол с пенальти забил полузащитник Хетаг Хосонов. 11-метровый удар был назначен после вмешательства VAR.

«Чувствовалась ли разница в классе игроков в игре с «Уфой»? Нет, сейчас в футбол научились все играть. «Уфа» — организованная, хорошая команда, которая знает, что делать на поле. Видно, что тренер требует от коллектива.

Непривычно ли играть с системой видеоассистента? Я вообще на это не обращаю внимания. Думаю, судьи должны разбираться и с VAR, и без него. Если у них есть определённая квалификация, то они должны судить то, что есть.

Не знаю, что случилось в эпизоде с назначением пенальти в ворота «Уфы». Наверное, игра не прерывалась, в первую паузу главному судье подсказали, что надо посмотреть эпизод», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».