Мор: отстранение Соболева — воспитательная мера

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об отстранении от тренировок с командой нападающего красно-белых Александра Соболева. Сообщалось, что возможная причина подобной санкции — систематический пропуск футболистом командных завтраков.

«Уверен, мы многого не знаем. Или знаем не всё. У тренера задача не воспитать футболиста, а выжать из него максимум, чтобы на поле он себя проявил. В итоге футболист должен показать на поле всё, что он умеет. Перевоспитанием же занимаются в школе, в институте, родители.

Он был отстранён от тренировок, когда он и не мог играть. Получается, что это мера больше воспитательная. В ней ничего страшного нет. Сейчас он вместе с командой. Будет тренироваться. По моей информации, он выйдет с «Пари НН» в стартовом составе. Наказание он отбыл. На свободу с чистой совестью. Играть и забивать голы!

У нас в «Спартаке» было заведено так: те автомобили, что приезжают в Тарасовку до автобуса с командой, они прибыли вовремя. После него — это штраф. Юран въехал как‑то раз сразу после автобуса. Он стоял на взвешивании и смотрел в окно, ждал, чтобы ещё кто‑то после него приехал, чтобы обидно не было, что он только один проштрафился.

Романцев создавал коллектив, он делал всё, чтобы футболисты на поле проявляли себя ещё лучше. Если кто‑то на тренировке пробежал не в полную силу, то потом ещё раз бежали все. Круговая порука!

Такое ощущение, что Абаскаль к нашим футболистам относится более придирчиво, чем к легионерам. Это для команды самое плохое. Разделение!» — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».