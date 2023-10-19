Хавбек «Краснодара» Ленини может сыграть с «Балтикой»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини, вероятно, сможет сыграть с «Балтикой» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, за время международной октябрьской паузы Ленини восстановился от травмы и сможет принять участие в игре с «Балтикой» 21 октября. При этом отмечается, что финальное решение будет за медицинским штабом краснодарцев.

В текущем сезоне Кевин провёл 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. К «Краснодару» 26-летний игрок из Кабо-Верде присоединился в 2022 году из португальского клуба «Шавеш». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.

«Краснодар» после 11 туров Российской Премьер-Лиги занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков.