Мазрауи не тренировался с «Баварией» после беседы с руководством о поддержке Палестины

Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи пропустил сегодняшнюю тренировку с командой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Bild.

Отмечается, что в среду, 18 октября, марокканский футболист провёл встречу с руководством «Баварии», на которой стороны обменялись позициями по поводу последних событий. Причины отсутствия игрока обороны на тренировке на данный момент не уточняются.

Напомним, ранее Мазрауи выразил свою поддержу палестинцам, заявив, что игроки и тренерский штаб национальной команды Марокко пожертвуют пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки, а также пообещал организовать больше гуманитарных инициатив.

В текущем сезоне Мазрауи провёл за «Баварию» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.