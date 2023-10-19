Нападающий «Факела» Альшин: адаптация Ташуева ещё идёт, но стали играть в другой футбол

Игрок «Факела» Ильнур Альшин высказался об адаптации нового главного тренера воронежской команды Сергея Ташуева. Специалист был назначен на пост наставника «Факела» после отставки Вадима Евсеева

«Адаптация Ташуева в «Факеле» ещё идёт. Он не давал нам много новой информации, но за месяц впитали максимум требований, поэтому стали играть в другой футбол. Иногда получается, а иногда нет, но просто нужно побольше времени.

Ташуев не отходит от своего стиля — есть собственный рисунок игры: быстрый футбол, короткий и средний пас, доминация. Его черта — хочет играть именно в свой футбол», — сказал Альшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Евсеев возглавлял воронежскую команду с 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Коллектив под руководством Евсеева победил в одном матче, сыграл вничью также в одном матче, но проиграл пять игр, четыре из которых были на старте чемпионата России по футболу.