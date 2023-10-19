Тренер сборной Кении жёстко ответил Быстрову, который назвал кенийцев дровами

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ответил бывшему футболисту «Спартака» и «Зенита», а ныне футбольному эксперту Владимиру Быстрову, который назвал игроков Кении дровами. Ранее Быстров заявил: «Вы понимаете, что сборная Кении — это просто дрова? Просто дровища! А наша сборная просто ходила по полю, это не игра, а ужас!»

«Это распространённая проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении.

Плюс если Быстров говорит так о своей сборной, то мог бы, например, посмотреть на статистику. Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Это касается каждого игрока. Каждый из них пробежал на километр больше. Почему? Они были мотивированны и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем всё равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», — приводит слова Фырата «Спорт-экспресс».