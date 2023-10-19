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Талалаев высказался о критике Ловчева в адрес Карпина

Талалаев высказался о критике Ловчева в адрес Карпина
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на критику со стороны Евгения Ловчева в адрес наставника сборной России Валерия Карпина.

«Не оцениваю слова других людей. Привык оценивать поступки. Поступков пока не вижу. Что должен сделать Ловчев? Пускай идёт баллотироваться на тренера сборной России и выведет её на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно. Серьёзно? Да, если он знает. Хотя бы пойти посоветовать Карпину, как нужно сделать по-другому. Посоветовать делом, а не словами со стороны. Люди, которые прошли футбол, должны более внимательно относиться к своим словам, на мой взгляд», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, ранее Евгений Ловчев обратился к тренеру национальной команды Валерию Карпину с просьбой «перестать дурить» на фоне результатов в товарищеских матчах.

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