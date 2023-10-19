Талалаев: время от времени смотрю матчи на трибуне, когда не знаю, что предложит соперник

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и рассказал, почему он не находился на тренерской скамейке своей команды на старте игры.

«Почему не пришёл к началу игры? Время от времени смотрю матчи на трибуне. Когда не знаю, что предложит соперник, и когда не до конца понимаю возможности своих игроков. Сегодня вышли шесть игроков, которые имеют меньше практики, и мне хотелось сверху увидеть, насколько они выполняют те задумки, которые мы готовили на «Уфу». Мы увидели, что «Уфа» вышла в четыре [защитника], хотя могла играть в пять, пообщались в перерыве с аналитиком, мнения совпали. Никаких секретов я не рассмотрел, поэтому во втором тайме пошёл вниз на скамейку работать дальше», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».