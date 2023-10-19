Попавший в ДТП футболист «Уральца-ТС» Кочетов по-прежнему находится в коме

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов сообщил, что врачи по-прежнему не выводят из комы серьёзно пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия игрока нижнетагильской команды «Уралец-ТС» Кирилла Кочетова.

«Пока новостей особых и не будет, сильный ушиб лёгких, и пока врачи не рискуют убавлять ИВЛ (искусственную вентиляцию лёгких), поэтому и из комы тоже не выводят. Ждут, пока лёгкие хоть немного восстановятся и стабилизируются», — приводит слова Терехова «РИА Новости».

Напомним, четыре футболиста «Уральца-ТС» 11 октября попали в аварию на трассе Пермь — Екатеринбург. 33-летний Ситников, выступавший ранее за «Амкар», скончался на месте. Еще два игрока нижнетагильского клуба, Кирилл Мыльников и Денис Федорочев, избежали серьёзных повреждений, в то время как Кочетова 12 октября вертолётом доставили в краевую больницу в Перми.