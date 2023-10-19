Канчельскис: если Соболев наведёт порядок в голове, будет забивать пачками

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об отстранении от тренировок с командой нападающего «Спартака» Александра Соболева. Сообщалось, что возможная причина подобной санкции — систематический пропуск футболистом командных завтраков.

«У Соболева хорошие данные для нападающего. Вроде всё умеет, а голов в этом сезоне нет. Все его проблемы идут из-за отношения к делу. Оно, мягко скажем, непрофессиональное. Новости про конфликт с тренером появляются не просто так. Иногда Саша принимает неадекватные решения на поле, связанные в первую очередь с дисциплиной. Если Соболев наведёт порядок в голове, то будет забивать пачками», – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне форвард провёл за «Спартак» десять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.