Президент «Динамо» рассказал о состоянии Лисаковича после инцидента в Португалии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал об инциденте с полузащитником команды Русланом Лисаковичем, произошедшем в Португалии.

«Не могу оценить случившееся, потому что меня там не было – я нахожусь на другом конце света. Причинами возникновения такой ситуации могут быть разные обстоятельства. Обстоятельство номер один – то отношение, которое сейчас сложилось в Европе. Имею в виду конфликты и противоречия между Западом и Россией с Беларусью. Могли быть провокации. Второе – это могла быть обыкновенная бытовуха. Третье – что-то спортивное, кто-то сказал: «Вы играли так, мы так. Вы дерьмо, а мы хорошие. Вы играете плохо, мы – лучшие».

Где истоки правильные – я не знаю. Как там складывались все обстоятельства – тоже не знаю. Вроде был выпивший. По другой информации – вроде не был выпивший. Поэтому какую-либо реальную оценку этой ситуации я составить не могу. У нас есть связь с Федерацией футбола Беларуси, мы запросили у них точную информацию. Пока никаких действий или решений выносить не можем. Как сейчас себя чувствует Лисакович? Как вы понимаете, здесь информация тоже такая, которая может быть правильной и неправильной. Точной информации нет, есть только приблизительная – перелёт ему пока не разрешён, он должен пока находиться в палате интенсивной терапии», — приводит слова Гаджиева издание «Спорт день за днём».

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович во время игры за молодёжную сборную Беларуси угодил в скандал. Сообщалось, что 21-летний хавбек после матча со сборной Португалии выпил алкоголь в числе группы футболистов, а также агрессивно вёл себя, приставая к прохожим. Затем полузащитник упал на асфальт и ударился головой.