Агент Барбоза: Бразилия, Аргентина и Колумбия заинтересованы сыграть с Россией

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о потенциальном товарищеском матче между Россией и Бразилией на фоне недавнего турне молодёжной российской национальной команды.

«Можем ли мы в будущем увидеть турне клубов РПЛ по Бразилии? Я думаю, что это отличная идея. Чем больше в российском футболе будет игр с хорошими соперниками, тем будет больше пользы. Возможен ли товарищеский матч между сборными России и Бразилии, учитывая спортивную изоляцию России и непростую геополитическую обстановку? Думаю, это реально.

Многие национальные команды в Южной Америке заинтересованы сыграть с Россией — не только Бразилия. Есть ещё Аргентина, Колумбия. Это те страны, где футбол находится на высоком уровне. Для России такие спарринги стали бы прекрасной возможностью поддерживать уровень и сказались бы положительно», — приводит слова Барбозы издание Metaratings.