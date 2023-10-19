Пол Мерсон: «Челси» в лучшей форме может обыграть кого угодно, даже «Арсенал»

Футбольный эксперт Пол Мерсон считает, что «Челси» способен одолеть «Арсенал» в рамках игры 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал» приедет на «Стэмфорд Бридж» в эти выходные, и это будет интересно. С хорошими командами, такими как «Ливерпуль», «Челси» в этом сезоне играет хорошо.

Учитывая положение «Челси» в лиге, многим командам не хотелось бы встречаться с «аристократами», потому что в своей лучшей форме они могут обыграть кого угодно. А когда тот же лидер «синих» Рахим Стерлинг играет на высоком уровне, как в матче с «Бёрнли» (4:1), против него практически невозможно обороняться.

Подопечные Почеттино могут одолеть принципиального соперника и перезапустить свой сезон. Но и для «Арсенала» это будет очень важная игра. Если «канониры» смогут выиграть — они станут основными претендентами на победу в АПЛ», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

Лондонское дерби состоится в субботу, 21 октября. Начало игры в 19:30 мск. На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 11 очков. «Арсенал» идёт на второй строчке, имея в активе 19 баллов.