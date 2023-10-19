Игрок «Краснодара» Тормена: назвал бы «Зенит» главным фаворитом чемпионской гонки

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, главным фаворитом в борьбе за золотые медали является «Зенит».

«Можно ли сказать, что мы главные фавориты чемпионской гонки? Это сложно. «Краснодар» делает большую работу и опережает многие другие клубы. Я здесь недолго, но уже понимаю, что к фаворитам причисляют другие команды, у которых совсем другие финансовые возможности. Те, кто каждый год тратит большие деньги, считаются в России фаворитами. Но мы будем выходить на поле и биться за победы, а в конце посмотрим, кто сможет добиться цели.

Знаю ли я, что до этого «Зенит» пять лет подряд побеждал в чемпионате России? Да, в «Зените» много бразильцев, мы следим за ними. Это отличная команда, и я бы назвал их главными фаворитами чемпионской гонки.

Кто ещё? «Спартак» и ЦСКА. В этом сезоне в лиге высокая конкуренция, но мы рады, что она не проходит без нас. Уверен, мы сможем добиться своей цели.

Сейчас между «Краснодаром» и «Зенитом» уже семь очков? Мы не обращаем на это внимания, потому что это может отвлекать. Думаем только о следующей игре, о том, чтобы выиграть как можно больше матчей и набрать как можно больше очков. В конце посмотрим на турнирную таблицу. Впереди встреча с «Балтикой», а значит, все мысли только о том, чтобы победить в этой выездной игре», — приводит слова Витора Тормены Metaratings.