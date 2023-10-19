Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» включил в контракт Матсена пункт о продлении сотрудничества до 2025 года

«Челси» включил в контракт Матсена пункт о продлении сотрудничества до 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» продлил трудовые отношения с нидерландским защитником команды Яном Матсеном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство лондонцев договорилось с представителями игрока о внесении в действующее соглашение пункта о продлении сотрудничества до июня 2025 года.

Сообщается, что данное действие было предпринято для того, чтобы футболист не покинул клуб в качестве свободного агента в ближайшие полгода. «Челси» попытается заключить более длительный контракт в ближайшие месяцы. В противном случае игрок может быть продан в 2024 году.

В текущем сезоне Матсен провёл за «Челси» восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Предыдущее соглашение игрока с лондонским клубом было рассчитано до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Материалы по теме
Почеттино объяснил, почему «Челси» был готов отпустить Матсена и Чалобу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android