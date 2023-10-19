«Не буду лицемерить». Бразилец Тормена признался, что приехал в РПЛ ради большой зарплаты

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена не стал скрывать, что приехал в Российскую Премьер-Лигу во многом из-за хороших финансовых условий.

«Насколько важным фактором переезда в Россию была для меня большая зарплата? Я не буду лицемерить — конечно, это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чём себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны хвататься за эту возможность. Вдвойне приятно, когда это удаётся совместить с хорошим местом для игры в футбол, и я могу это уверенно сказать про Россию, ведь у вашей лиги очень высокий уровень.

Хотел бы я получить гражданство России? Ещё не думал об этом, но у меня контракт на четыре года. Если жизнь сложится так, что я проведу всё это время здесь, выучу язык, то было бы здорово получить российский паспорт. Мне нравится ваша страна», — приводит слова Витора Тормены Metaratings.