Бывший ассистент Абаскаля: Чалов может заиграть в любой лиге Европы

Бывший ассистент Гильермо Абаскаля по «Базелю» Месут Темель заявил, что в одно из следующих трансферных окон нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вполне может уехать в европейский клуб.

«Мы продолжаем общаться с Фёдором. Чалов очень хорош, даже идеальный нападающий. Не исключаю, что в одно из следующих трансферных окон он вполне может уехать в Европу. Да, речь не про топ-клубы, но про хорошие средне команды, где он будет регулярно играть, после чего сможет пойти на повышение. Фёдор — физически очень сильный игрок, он сможет выступать в любом европейском чемпионате. Плюс он молодой, очень быстро учится и является позитивным человеком. Чалов не ищет и не притягивает какой-то негатив — только положительные эмоции», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов провёл 11 матчей за ЦСКА в рамках РПЛ и забил шесть мячей.