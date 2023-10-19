Бразилец Тормена: готов покрасить волосы и выпить водки, если «Краснодар» станет чемпионом

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о своих целях в России, а также рассказал, на что готов в случае победы «быков» в Российской Премьер-Лиге.

«Какие у меня цели в России? Выиграть титулы, навсегда остаться в истории «Краснодара» и, конечно, стать чемпионом страны. Как я уже говорил, мне хочется стать частью истории клуба, а без важных побед это невозможно сделать. Я пришел из команды, которая побеждала в Кубке Португалии и Кубке лиги. Здесь я тоже хочу бороться за титулы. Я уверен, что с «Краснодаром» мне удастся завоевать трофеи.

Готов ли покрасить волосы или выпить водки, если «Краснодар» станет чемпионом? Трудно сказать… Хотя, если мы станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки!» — приводит слова Витора Тормены Metaratings.