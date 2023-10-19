Мостовой отреагировал на слухи о конфликте Абаскаля и Соболева в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым. Мостовой призвал Абаскаля рассказать, что произошло с футболистом.

«Мы всю жизнь играли в футбол и были в раздевалках, поэтому знаем все ситуации. Наверняка в раздевалке «Спартака» что-то происходит. Абаскаль никогда не играл в футбол и начинает реагировать так, как умеет. Мы знаем характер Соболева — но это футбол, без эмоций невозможно. Пускай тренер скажет, что с ним случилось. Игроки — живые люди. Кто знает, что у них происходит? Может, Соболев плакал всю ночь после желтой карточки», – приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».