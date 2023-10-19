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Источник: Паршивлюк не сыграет за «Динамо» в мачте с «Локомотивом»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк пропустит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игрок бело-голубых Александр Кутицкий также продолжает восстановление после травмы.

«Паршивлюк пока не работает в общей группе. Он пропустит матч с «Локомотивом. Кутицкий? Он выбыл на полтора месяца с момента травмы», — приводит слова источника близкого к клубу «РИА Новости Спорт».

Матч 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо» состоится в субботу, 21 октября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

После 11-и сыгранных туров «Локомотив» набрал 19 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» имеет в своём активе 17 очков и идёт на шестом месте.

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