Николай Осипов: призёры медиалиги могут принять участие в зимних кубках РПЛ и ФНЛ

Глава медийного футбольного турнира Николай Осипов высказался об участии медийных команд в зимних турнирах клубов МИР РПЛ и Мелбет Первой лиги.

«Естественно, что в межсезонье будут зимние Кубки РПЛ и ФНЛ. Я знаю, что есть диалог об участии в этих турнирах наших призёров. Мы идём навстречу друг другу», — сказал Осипов на форуме «Россия — спортивная держава».

В четверг в Перми начал работу международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который пройдёт с 19 по 22 октября.

Напомним, в Фонбет Кубке России в этом сезоне участвовали 3 медийные команды. 2Drots вылетел 1/32 финала, проиграв «Химкам» (0:2), «Амкал» в 1/128 финала проиграл «Текстильщику» (0:0, 3:4 по серии пенальти), а «Родина Медиа» вылетела после поражения от «Динамо» из Вологды со счётом 0:3.