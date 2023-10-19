Президент «Ростова» Арутюнянц: игрой команды доволен, результатами – нет

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением об игре команды в первой трети сезона РПЛ.

«Игрой эпизодами доволен. Есть определённые таймы, которые мне очень понравились. А результатами не доволен. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать – и результат придёт.

Не допускаю, что «Ростов» может вылететь по итогам сезона. Я даже не допускаю, что мы попадём в стыковые матчи», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, после 11 туров российской Премьер-лиги команда Валерия Карпина набрала десять очков и на текущий момент находится на 14-м месте в чемпионате. В последних пяти турах «Ростов» дважды проиграл и три раза сыграл вничью. В следующем матче РПЛ «Ростов» сыграет с «Ахматом». Матч состоится в 22 октября в 19:00 мск.