Голкипер «Зенита» Кержаков: понимали, что начнётся перестройка и на это уйдёт время

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как на команде сказался уход лидеров в летнее трансферное окно.

«Зенит» готовился к сезону в нервозной обстановке из-за ухода лидеров и травм? Абсолютно спокойно. Понимали, что после потери некоторых ребят начнётся перестройка и на это уйдёт некоторое время. В некоторых матчах мы теряем очки при довольно-таки хорошем качестве футбола. Но у нас опытная команда, которая представляет, куда она движется и зачем. Должны тренироваться, а результат придёт.

Новички, пополнившие состав летом, заменят лидеров? Они ведь пришли в разном состоянии. Тот же Марио (Фернандес. — Прим. «Чемпионата»), приехал, будучи не на 100 процентов готовым физически, хоть он и классный футболист. Вендел много пропустил, а ведь мы говорим об одном из ключевых игроков «Зенита». Плюс ушли Малком с Далером Кузяевым.

Когда выбывают три таких исполнителя — это большой удар. Было много скепсиса, что без Малкома мы не встанем на ноги. Но потихоньку команда будет набирать, даже несмотря на определённые неудачи», — приводит слова Кержакова «Российская газета».