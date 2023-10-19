Колосков: для России играть с Мальдивами или Кубой просто смешно. Лучше уж отменить сбор

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможных соперниках сборной России в товарищеских матчах.

«РФС совместно с Карпиным будут выбирать команды для спаррингов в ноябре. Я считаю, что если у нас не будет достойных соперников, то никаких сборов проводить не надо, да и всё. Играть с Мальдивами или Кубой просто смешно для нас! Есть вариант сыграть против сборной Медиалиги? Это вообще для «Фитиля» или «Крокодила». У нас и так шоу хватает — каждый день по телевизору одни шоу идут с утра до вечера.

Зачем превращать профессиональных спортсменов не пойми во что? Они заслуженные мастера спорта и футболисты сборной России! О каком шоу здесь может вообще идти речь?» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.