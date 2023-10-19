Игрок «Реала» Винисиус поддержал Неймара, получившего серьёзную травму

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выразил слова поддержки партнёру по сборной Бразилии и нападающему «Аль-Хиляля» Неймару, который недавно получил тяжёлую травму.

«Успешного выздоровления. Я люблю тебя, Неймар», — написал Винисиус в своей социальной сети.

Напомним, ранее сообщалось, что 31-летний футболист больше не сыграет в 2023 году из-за травмы, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У бразильца подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене. Ему предстоит операция, а затем длительная программа лечения.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Полученную травму Неймар назвал самым плохим моментом в своей профессиональной карьере.

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