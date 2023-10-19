Галлас: подписание «Арсеналом» Хаверца — это ошибка. Думаю, у него проблемы

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением насчёт выступлений полузащитника «канониров» Кая Хаверца на старте нынешнего сезона.

«На текущий момент Кай Хаверц меня не впечатлил. Он ничего не сделал с тех пор, как присоединился к «Арсеналу». Возможно, он и забил, но это было только потому, что Мартин Эдегор позволил ему реализовать пенальти. Хаверц ещё ничего не показал, и я считаю, что у него проблемы.

Я не думаю, что «Арсеналу» следовало подписывать Кая Хаверца. Считаю, это была ошибка. Если вы потратили £ 60 млн (€ 69 млн) на нападающего, то ждёте, что он забьёт минимум 15 голов за сезон! Я не думаю, что это произойдёт. У «канониров» нет времени. Сезон может быть долгим, но клубам нужны результаты немедленно. Хаверц был в «Челси» три года и хорошо знает Премьер-лигу. Может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже жил в Лондоне! Игрокам нужно немедленно адаптироваться – у них нет времени», — приводит слова Галласа The Sun.