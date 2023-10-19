«Акрон» разгромил «Шинник» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексем Лапатухиным (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева разгромили «Шинник» со счётом 3:0
Первый мяч в ворота ярославской команды влетел уже на 8-й минуте. Автором гола стал полузащитник Артём Погосов. Второй мяч на 56-й минуте забил форвард Абу-Саид Эльдарушев, уверенно реализовавший одиннадцатиметровый удар. Третий мяч, на 83-й минуте, забил венесуэльский нападающий Андрес Понсе.
Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.
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