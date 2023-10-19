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Президент «Ростова» Арутюнянц высказался об уходе Норманна из команды

Президент «Ростова» Арутюнянц высказался об уходе Норманна из команды
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Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации с уходом из команды норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

«Что с Норманном? Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушёл в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.

Какой прогноз? Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся — а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

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