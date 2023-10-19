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Защитник «Краснодара» Тормена: хотел бы увидеть матч Россия – Бразилия

Защитник «Краснодара» Тормена: хотел бы увидеть матч Россия – Бразилия
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Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил о желании увидеть встречу между сборными России и Бразилии.

«Я хочу увидеть матч между сборными России и Бразилии, это была бы интересная игра. Не знаю, возможно ли организовать такую встречу, но надеюсь, что скоро мы сможем увидеть такой матч, – приводит слова Тормена Metaratings.

27-летний защитник перебрался в Россию этим летом из португальской «Браги» за € 3 млн. В нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах во всех турнирах, где результативными действиями не отметился.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. После введения данных санкций сборная России играет только товарищеские матчи.

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