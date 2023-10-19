Сына Роналду зачислили в академию «Аль-Насра»

Сын Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, был зачислен в академию «Аль-Насра», сообщает Ar-Riyadiyah.

13-летнего Криштиану Роналду-младшего зачислили в состав команд «Аль-Насра» до 13 и 15 лет. Как и его отец, он будет играть под номером 7.

Ожидается, что сын форварда сборной Португалии проведёт свой первый матч за «Аль-Наср» до 13 лет уже 20 октября.

Роналду-младший начал свой футбольный путь в испанском «Посуэло», где за два года забил 55 мячей. Затем вместе с отцом он перешёл в туринский «Ювентус». Там за 28 игр он отметился 58 голами и 18 результативными передачами. Последним клубом юниора стал английский «Манчестер Юнайтед».

Сам Криштиану Роналду присоединился к основной команде «Аль-Насра» зимой 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.