Министр спорта Татарстана: желание провести Суперкубок УЕФА сохраняется

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о переносе матча за Суперкубок УЕФА из Казани.

«Перенос Суперкубок УЕФА? Зато мы провели Суперкубок России. Неплохо получилось. На «Матч ТВ» Суперкубок России смотрело больше людей, чем Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА, который проходил бы в Казани, смотрело бы ещё больше людей? Это же не от нас зависит. Такое решение не мы принимаем. Мы до последнего вели переговоры. Это одно из последних событий, которое было перенесено. Нам дали право провести Суперкубок России. Впервые после чемпионата мира мы собрали полный стадион. Получилось хорошее шоу, хороший УЕФА.

Есть ли желание в будущем предложить УЕФА свою кандидатуру для проведения Суперкубка? На уровне менеджмента и диалогов у нас остались замечательные отношения с УЕФА. Мы общаемся, переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Не всё от них зависит — есть некая оппозиция. Сами видите, что произошло после допуска юношеских команд. Для них это бизнес, кроме политики. И если бы страны бойкотировали матчи, то они потеряли бы контракты, трансляции и т.д. С деловой точки зрения я их понимаю, но было бы здорово восстановить сотрудничество. УЕФА многое потеряла с отстранением России.

Сохраняется ли желание провести Суперкубок? Да, желание сохраняется. Поддерживаем отношения со всеми нашими партнёрами. Все знают, что такое Казань. Несмотря на текущую ситуацию, мы что-то придумываем, что-то проводим», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».