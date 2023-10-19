М. Кержаков — о дебюте за «Зенит»: за день до отъезда проснулся ночью и понял: мне плохо

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о дебюте в составе сине-бело-голубых.

«Первый матч за «Зенит» в Кубке с тверской «Волгой»? Я отравился за два дня до игры. Либо это вирус был, или ещё что-то. За день до отъезда проснулся ночью и понял: мне плохо. Даже очень плохо. Знобило всю ночь — ужас. Приехал на тренировку, но не стал говорить ничего доктору. Боялся, что снимут с матча. Так долго шёл к этому, так что решил скрыть.

И вот предматчевая тренировка, всё идёт к концу. Понимаю, что меня тошнит, сейчас вырвет. Всё держу в себе, жду, когда закончится занятие, как Боаш (бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. — Прим. «Чемпионата») говорит: «Стойте, надо ещё отработать пенальти». Когда он это сказал, я просто мимо него побежал, в раздевалку. Андре мне такой: «Ты куда»? Добегаю до туалета, меня рвёт.

Вечером меня снова колотило, температура была. Утром проснулся, всё же подошёл к медикам и сказал, в чём дело. Но попросил никому не говорить, дать таблетки. Вроде к началу матча чуть лучше стало. Однако ещё такой момент был — я забыл завязать шнурки, несколько первых минут так играл! А я ведь в перчатках, мне неудобно. По итогу выглядел неплохо в той встрече, всё обошлось.

Кстати, у меня частенько бывает, что перед важными играми то хватаю какую-нибудь простуду, то ещё что-то. Но это не психосоматика. Просто стечение обстоятельств», — приводит слова Кержакова «Российская газета».