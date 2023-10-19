«Спартак» сыграет с «Пари НН» в необычных футболках с особым шрифтом

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что команда проведёт матч 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» в необычных футболках.
Все текстовые элементы на футболках будут выполнены «Доброшрифтом». Это специальный шрифт, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП (Детский церебральный паралич).
Напомним, красно-белые ранее проводили такую акцию в 2021 году в матче с «Динамо» (2:2) и в 2022 году в игре с «Крыльями Советов» (5:2).
На данный момент «Спартак» после 11 сыгранных матчей в РПЛ располагается на 6-й строчке с 17 очками. Единоличными лидером является «Краснодар», у которого 27 очков. Ближайшие преследователи «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).
Купить билет на матч «Спартак» — «Пари НН» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»
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