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Дасаев: Куба, Монголия и Мальдивы? Соперники не ахти — хотелось бы сыграть с лучшими

Дасаев: Куба, Монголия и Мальдивы? Соперники не ахти — хотелось бы сыграть с лучшими
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о необходимости проведения сборов национальной команды.

«Наверное, РФС и сам Карпин планировали сбор в ноябре. Поэтому сбор должен проводиться. Играть с кем-то нужно.

Даже с Кубой, Сальвадором, Мальдивами и Монголией? А что делать? По-другому как быть? Чтобы сборная не играла? Допустим, я приблизительно говорю, что через полгода-год нас вернут на международную арену. И что дальше? Сборная готовилась к возвращению без игр? Я считаю, что готовиться надо. Сборы нужно проводить. Да, соперники не ахти — хотелось бы сыграть с лучшими. На данный момент выбора нет. Придётся сыграть с ними. Это неплохо. Сборной нужно проверять игроков», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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