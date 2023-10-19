Вице-президент «Севильи»: Рамос не будет праздновать, если забьёт «Реалу»

Вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско считает, что защитник андалусийского клуба Серхио Рамос не станет праздновать в случае, если забьёт гол мадридскому «Реалу» в грядущем матче команд в Ла Лиге.

«Я полагаю, что он его не отпразднует. Я не спрашивал у Серхио об этом, но думаю, что нет, он не будет праздновать его. Хотя он и родом из Севильи и сформировался как футболист в «Севильи», у него всё равно есть два дома — «Севилья» и «Реал» Мадрид», — приводит слова Карраско Mundo Deportivo.

Напомним, «Севилья» сыграет с мадридским «Реалом» в матче десятого тура чемпионата Испании, который состоится 21 октября. Игра пройдёт на домашнем стадионе андалусийского клуба «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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