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9150 зрителей посетили финал Кубка любительских команд

9150 зрителей посетили финал Кубка любительских команд
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9150 зрителей посетили финал Кубка любительских команд Союза федераций футбола (СФФ) «Центр» между командами «Орёл» и «Локомотив» Лиски (4:1), который прошёл на центральном стадионе им. В.И. Ленина в Орле.

«Город и область переживали за наших ребят, их настрой и, самое главное, результат. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, а наших игроков – за то, что за год сотворили чудо в нашем футбольном мире. Вся область в вас верит и видит, как вы горите игрой», — приводит слова губернатора Орловской Области Андрея Клычкова РФС.

Кубок СФФ «Центр» – это соревнование, в котором играют мужские любительские команды 11х11. В составе СФФ «Центр» – 12 региональных федераций футбола из Курской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей. За кубок в этом году боролись 18 команд из 11 регионов, кроме Рязанской области.

Также было объявлено, что благодаря победе в Кубке СФФ «Центр» футбольный клуб «Орёл» получил право в следующем сезоне выступать в Leon-Второй лиге.

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