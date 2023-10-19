«Любопытные люди — лучшие люди». Гаттузо обратился к французским журналистам

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо обратился к французским журналистам после того, как разрешил им понаблюдать за тренировкой команды перед предстоящей игрой с «Ниццей».

«Мы сможем повторить это, мне было приятно. У меня нет секретов. Не понимаю, почему в отношениях между нами и вами, журналистами, не может быть никаких изменений. Любопытные люди — лучшие люди, я всегда нахожу это очень интересным. Если вы когда-нибудь захотите, то мы можем организовать технико-тактический урок с кофе, капучино, вином и даже колбасой (улыбается)», — приводит слова Гаттузо Footmercato.

Напомним, «Марсель» сыграет с «Ниццей» в матче девятого тура чемпионата Франции, который состоится 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.