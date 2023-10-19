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«Родина» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка России

«Родина» одержала волевую победу над тульским «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка России
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Сегодня, 19 октября, состоялся матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались тульский «Арсенал» и московская «Родина». Игра прошла на стадионе «Арсенал» в Туле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

На 13-й минуте при помощи прессинга туляки отобрали мяч у вратаря, после чего гол забил Дмитрий Барков.

На 53-й минуте москвичи убежали в контратаку, и выход один на один реализовал Максим Турищев.

На 71-й минуте нападающий «Родины» Амур Калмыков также реализовал выход один на один и вывел свою команду вперёд. Этот гол стал победным.

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
19 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Барков – 13'     1:1 Турищев – 53'     1:2 Калмыков – 71'    
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