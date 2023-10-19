Кержаков — о переходе в АФК: если куда-то уходить, то только если тебя с руками отрывают

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конференцию футбола (АФК).

«А нас Азия зовёт или нет? Я всегда задаю этот вопрос, когда начинаются разговоры о смене конфедерации. Переходить туда — а нас там ждут? Никто не знает. Если куда-то уходить, то только если тебя с руками отрывают. Хорошо, допустим, перешли туда, отобрались на чемпионат мира — а кто нас допустит до финальной стадии? Мне кажется, что когда такая непонятная ситуация, лучше вообще не дёргаться», — приводит слова Кержакова «Российская газета».

Напомним, все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической напряжённости в мире.